Bayern Munich : la durée d’absence est connue pour Ismael Saibari

C’est un énorme coup dur pour le Bayern Munich. Sorti sur blessure face au Borussia Dortmund (2-2) après un choc avec le gardien adverse, Ismael Saibari va devoir prendre son mal en patience. Selon les informations de BILD, l’international marocain (36 sélections) sera éloigné des terrains pendant au moins trois mois. Une longue indisponibilité pour le milieu offensif, dont le genou et la cheville avaient subi une torsion inquiétante lors de la rencontre. Le milieu de terrain marocain souffre d’une rupture du ligament syndesmotique de la cheville droite et a déjà été opéré avec succès.

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Cette absence prolongée représente une très mauvaise nouvelle pour le Bayern, déjà confronté à plusieurs pépins physiques dans son effectif. Serge Gnabry et Michael Olise avaient également été contraints de quitter la pelouse face au Borussia Dortmund. Alors que Vincent Kompany poursuit sa convalescence, le club bavarois devra donc composer sans Saibari pendant plusieurs mois, avec l’espoir de récupérer son international marocain au plus vite.