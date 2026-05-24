Real Madrid : la dernière soirée amère de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu

C’est (enfin) terminé. La saison cauchemar du Real Madrid s’est conclue samedi soir, avec un match contre l’Athletic qui comptait pour du beurre pour les Madrilènes. Une victoire 4-2, marquée par les émouvants adieux de Dani Carvajal et de David Alaba, eux qui quitteront le club au terme de leur contrat. C’était aussi le dernier match d’Alvaro Arbeloa en tant qu’entraîneur merengue.

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Si ce match n’avait plus d’enjeu sportif pour l’équipe, il y avait un homme pour qui ce duel était important. Ce n’était autre que Kylian Mbappé. Effectivement, le Français devait sceller sa place de pichichi - meilleur buteur de la Liga - samedi, alors que son rival Verdat Muriqi (Majorque) pouvait encore revenir à sa hauteur. Finalement, les deux hommes ont marqué dans leur rencontre respective, et c’est le Bondynois qui termine devant, avec 25 réalisations cette saison en championnat espagnol, contre 23 pour le goleador kosovar.

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Un nouveau message du Bernabéu à Mbappé

Pourtant, c’était tout sauf une soirée de rêve pour Mbappé. Généralement, dans ces cas de figure, le stade réserve des ovations et des hommages à son joueur, avec des supporters fiers de compter le meilleur buteur du championnat dans ses rangs. Mais KM10 a été sifflé et hué à de nombreuses reprises pendant la rencontre, avec des fans merengues qui n’ont donc pas hésité à afficher leur mécontentement. Il faut dire que même si les stats plaident en sa faveur, Mbappé a signé une deuxième partie de saison assez moyenne, avec 13 buts TCC marqués en 2026, des prestations souvent insipides dans les gros matchs et une ribambelle de polémiques extra-sportives qui ont agacé l’opinion publique madrilène.

Un rejet des supporters qui n’est pas passé inaperçu dans la presse. « Le Bernabéu a montré ses préférences avec les stars pour la saison prochaine. Aujourd’hui, le Bernabéu a embrassé Bellingham, lui a dit "toi tu es un mec qui est là même quand ça ne va pas". En revanche, le Bernabéu a dit à Mbappé que marquer 40 buts ce n’est pas suffisant. Aujourd’hui le Bernabéu a choisi entre Bellingham et Mbappé », s’est par exemple emporté le journaliste Tomas Roncero sur la Cadena SER. Son geste qui pouvait laisser penser à une réconciliation avec Arbeloa - il est allé le saluer après avoir marqué - ne semble également pas convaincre les journalistes ni les supporters. Autant dire que Mbappé va devoir faire bien mieux la saison prochaine.