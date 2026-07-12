Coupe du Monde 2026, Norvège : le père d’Erling Haaland enrage contre l’arbitrage

L’élimination de la Norvège face à l’Angleterre continue de faire réagir. Présent en tribunes, Alfie Haaland, le père d’Erling Haaland, a vivement critiqué l’arbitrage de Clément Turpin sur les réseaux sociaux. « Bien joué Bellingham et l’arbitre », a-t-il notamment ironisé sur X, avant d’en remettre une couche quelques heures plus tard : « Vraiment ? Sauvé par l’arbitre. J’espère que vous gagnerez la Coupe du Monde maintenant. Mais j’ai l’impression qu’on s’est fait voler aujourd’hui », a-t-il répondu à un journaliste.

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Well done Bellingham and referee. — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 11, 2026

Filmé dans les tribunes après un penalty annulé en prolongation, l’ancien défenseur a également laissé éclater sa colère en adressant un doigt d’honneur en direction du corps arbitral. La principale polémique concerne l’action ayant amené l’égalisation de Jude Bellingham juste avant la pause. Selon le camp norvégien, un dégagement du gardien Ørjan Nyland aurait d’abord touché un câble suspendu au-dessus de la pelouse avant de retomber en jeu, ce qui aurait dû entraîner un arrêt de la rencontre. Une version contestée depuis par la FIFA.