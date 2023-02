JT Foot Mercato : les pépites qui ont pris le pouvoir en Ligue des Champions

La Ligue des Champions, le tremplin des jeunes talents

La suite après cette publicité

C’est la plus prestigieuse des compétitions en club alors forcément pour tous les jeunes joueurs, c’est l’occasion rêvée de se révéler aux yeux de l’Europe entière. Cette édition 2022-2023 ne fait pas exception et comme tous les ans, la Ligue des Champions nous fait découvrir les talents de demain. L’exemple le plus parlant est le crack du Napoli au nom imprononçable, Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien forme un duo monstrueux avec Victor Osimhen et permet au club partenopei de rouler sur la Serie A. S’il a raté un penalty face à Francfort mardi, il a régalé avec une talonnade. La Bundesliga a aussi de sacrés talents à nous faire découvrir. On l’a vu hier soir, lors du match entre le RB Leipzig et Manchester City, Joško Gvardiol a encore étonné tout son monde en réalisant une grande prestation face à l’armada offensive des Cityzens. Il s’est même illustré en marquant le but de l’égalisation. Lors de cette phase aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions, Karim Adeyemi a aussi fait l’étalage de tout son talent et surtout de sa folle vitesse face à Chelsea. Enfin, on ne le présente plus, mais Vincius Junior a encore été impressionnant face à Liverpool. Le Brésilien est clairement en train de prendre une autre dimension avec le Real Madrid et la Ligue des Champions semble être son terrain de jeu favori.

Haaland encense Mbappé

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont appelés à prendre la relève du mythique duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi ! S’ils en sont encore (très) loin, les deux hommes tentent de marcher dans les pas de ces deux légendes. Et ça commence par un respect mutuel. A l’occasion d’une interview accordée à Canal +, Erling Haaland a eu des mots élogieux envers son aîné. «Il y a tellement de bons joueurs et Kylian en fait partie. Il est tellement fort ! Les Français ont tellement de chance. J’aurais aimé qu’il joue pour la Norvège honnêtement, mais ce n’est pas le cas. Il est si rapide et si fort et il le fait depuis tant d’années alors qu’il a quoi ? Deux ans de plus que moi ? C’est dingue ! Parfois, il faut se dire qu’il lui reste encore 10 ans à jouer à haut niveau. Il est phénoménal», a-t-lâché. Vrais reconnaissent vrai.

À lire

Le PSG en passe de rapatrier Thiago Motta ?

La machine CR7

Quelques semaines seulement après son arrivée en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo met déjà tout le monde d’accord à Al Nassr. Le Portugais fait des débuts plutôt réussis dans sa nouvelle équipe avec déjà 5 buts et 2 passes décisives en 5 matches. Mais pourtant, ce n’est pas son niveau qui impressionne mais bien son professionnalisme et son hygiène de vie. Lors d’un entretien accordé au média espagnol Ideal, le nutritionniste du club a souligné l’impact immédiat qu’a eu le Portugais sur ses coéquipiers. «Travailler avec lui est merveilleux. Cristiano m’aide beaucoup. Nous ne pouvons plus rien lui apprendre, mais il crée autour de lui une école. Le reste des joueurs font ce qu’il fait parce que tout ce qu’il fait est bon pour améliorer ses performances. Depuis qu’il est ici, tous les joueurs s’entraînent plus intensément et suivent un régime alimentaire plus strict», a-t-il expliqué. L’effet CR7.