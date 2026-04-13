Premier League : soirée cauchemar pour Manchester United qui s’incline à domicile contre Leeds !

Vingt-quatre jours après son dernier match disputé à Bournemouth (2-2), Manchester United (3e) retrouvait les joutes de la Premier League avec la réception de Leeds United (15e) pour clôturer cette 32e journée. Une rencontre qui ne s’est pas déroulée comme prévu pour les Red Devils de Michael Carrick, battus par les ouailles de Daniel Farke (1-2). Organisés en 4-2-3-1 avec le trio Amad-Fernandes-Cunha pour épauler Sesko, les Mancuniens ont connu une entame de match très mouvementée face à des Peacoks très agressifs et qui n’ont pas mis longtemps avant d’ouvrir le score. Après un centre de Bogle, mal dégagé par Yoro, Noah Okafor surgissait dans le dos du défenseur français pour marquer (5e, 0-1). Dominés dans l’impact et peu inspirés offensivement, les Red Devils n’ont pas su trouver la solution face à un bloc adverse bien organisé.

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Pire encore, Leeds a profité de son temps fort pour faire le break : déjà buteur, Okafor s’offrait un doublé d’une frappe déviée par Yoro (29e, 1-1), plongeant un peu plus Manchester United dans le doute. Quelques minutes plus tard, Leeds passait tout proche du coup de grâce, mais la tête de Calvert-Lewin passait à côté (40e) tandis que celle de Tanaka était sauvée sur la ligne du but de Senne Lammens (45e). Les visiteurs, qui auraient pu être réduits à dix après un tacle dangereux de James Justin sur Matheus Cunha (39e), repartaient aux vestiaires après 45 premières minutes réussies.

Première défaite à domicile pour United sous Carrick

Voyant son équipe en grande difficulté, Carrick procédait rapidement à des ajustements avec les entrées de Dalot et Mbeumo, afin de redonner du souffle à un Manchester United en manque d’idées. Le tournant intervenait toutefois à la 56e minute, lorsque Lisandro Martínez était expulsé après un geste jugé dangereux sur Calvert-Lewin, un tirage de cheveux, laissant les Red Devils évoluer à dix contre onze pour plus d’une demi-heure.

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Réduits à l’infériorité numérique, les Mancuniens parvenaient pourtant à se réorganiser et à se montrer plus entreprenants. À la 69e minute, Bruno Fernandes trouvait parfaitement Casemiro sur corner, dont la tête relançait totalement la rencontre (69e, 1-2). Portés par cet élan, les locaux poussaient jusqu’au bout et se procuraient plusieurs situations chaudes : Darlow s’interposait devant Mbeumo (80e), Sesko voyait sa tête repoussée à bout portant (85e), puis Casemiro était tout proche de l’égalisation avant un sauvetage sur sa ligne de Calvert-Lewin (86e). Malgré cette fin de match intense, Manchester United ne parvenait pas à arracher le nul et a concédé sa première défaite à domicile depuis l’arrivée de Carrick. Les Red Devils restent troisièmes du classement avec le même nombre de points que Villa. Leeds se donne de l’air dans la course au maintien et gagne son premier match depuis 45 ans à Old Trafford.