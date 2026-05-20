OL : Paulo Fonseca sort du silence sur son avenir

Alors que le contrat de Paulo Fonseca court jusqu’en juin 2027, celui-ci n’a toujours pas prolongé. Par ailleurs, les questions sur son avenir ont refait surface lors d’un récent entretien accordé à L’Équipe. Le coach de l’OL, qui a terminé 4e du championnat durant cet exercice 2025-26, a fait savoir qu’il était ambitieux avec le groupe rhodanien. Et cela pour une raison bien précise.

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« Il me reste une année. Je ne suis pas préoccupé par cette situation. Nous avons le temps. Je vais rester. Je ne peux pas oublier ce que le club a fait avec moi pendant mes 9 mois de suspension. C’était difficile d’avoir plus de soutien. Je pense que Lyon est un grand club, avec des difficultés ponctuelles. J’ai de l’ambition pour l’OL. Déjà d’être plus compétitif la saison prochaine. Nous pouvons y parvenir » a notifié le Portugais de 53 ans au quotidien sportif. Pour rappel, Lyon va disputer les barrages de C1 et les espoirs sont nombreux.