Victor Wembanyama aperçu en train de jouer au foot avec le maillot du PSG

Alors qu’il profite aux États-Unis, Victor Wembanyama a surpris plusieurs passionnés de football à Houston en participant à une rencontre amateur improvisée. Le Français, grand supporter du Paris Saint-Germain, a chaussé les crampons avec le maillot de son club de cœur sur le dos, offrant une scène assez inhabituelle pour la star des Spurs.

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Victor Wembanyama 🇫🇷 aperçu en train de taper un foot avec des inconnus à Houston 🇺🇸. 😁⚽️



(La menace que ça doit être sur corner 😭😭) pic.twitter.com/zlbxRYjUHh — Actu Foot (@ActuFoot_) July 25, 2026

Sur place, « Wemby » aurait même trouvé le chemin des filets à deux reprises, avec une célébration inspirée de Kylian Mbappé. Si une carrière professionnelle dans le football semble évidemment très improbable, le géant français possède forcément quelques atouts naturels pour peser dans les duels aériens et s’est offert un moment de détente loin des terrains NBA.