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Ligue 1

OM : le très bel hommage pour Dimitri Payet

Par Samuel Zemour
1 min.
Dimitri Payet sous les couleurs de Marseille @Maxppp

Dimanche soir, Dimitri Payet a annoncé qu’il raccrochait les crampons à la mi-temps d’OM-LOSC. La fin d’une belle carrière pour l’international français, passée par Nantes, Lille, Saint-Etienne et bien sûr l’OM, son club de cœur. «Aujourd’hui, à la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel. Il pleut, ce n’est pas pour rien. Je vais prendre 2 minutes pour remercier tout le monde, tout ceux qui ont partagé ces 20 ans avec moi», avait-il assuré.

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Olympique de Marseille
𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐃𝐢𝐦' 🥹💙

Entre buts mémorables et inspirations fantastiques, il fût l'artisan des grandes soirées marseillaises pendant 9 saisons, et plus de 320 matchs. 💫

Dimitri, l'homme, passionné. Payet, l'artiste, abonné aux superlatifs. Un joueur singulier, un footballeur à part. 👏
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Ce mardi, le club olympien a laissé un bel hommage pour sa légende, dans une longue vidéo de 7:30 minutes retraçant son parcours. «Merci pour tout, Dim. Entre buts mémorables et inspirations fantastiques, il fût l’artisan des grandes soirées marseillaises pendant 9 saisons, et plus de 320 matchs. Dimitri, l’homme, passionné. Payet, l’artiste, abonné aux superlatifs. Un joueur singulier, un footballeur à part», indique le club phocéen.

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