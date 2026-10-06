Équipe de France : le bilan d’Andy Diouf après sa première trêve

Titulaire lors du succès face à la Belgique (4-1), Andy Diouf a également profité de ce premier rassemblement pour découvrir un nouveau rôle dans le dispositif de Zinédine Zidane. Le latéral français de a expliqué avoir beaucoup appris durant ces deux semaines, notamment grâce aux quatre rencontres disputées par les Bleus, qui lui ont permis de prendre progressivement ses repères au sein du collectif français.

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« C’est vrai que c’est un nouveau rôle pour moi. J’essaye d’apprendre au plus vite avec le collectif et avec le staff. On me donne pas mal de consignes. Ca nous a fait du bien aussi d’avoir joué quatre matchs. On a monté en puissance et pour un début, c’est très positif. Je suis très content de faire mes premières sélections. J’essaye d’apprendre et d’être le plus performant pour l’équipe. Je prends du plaisir tant que je suis sur le terrain, que ce soit à gauche, à droite, j’essaye de faire de mon mieux», a déclaré le joueur de l’Inter Milan.