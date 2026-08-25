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Premier League

Liam Delap va rapporter 52 M€ à Chelsea

Par Maxime Barbaud
1 min.
Liam Delap à Chelsea @Maxppp

Il ne reste plus que quelques jours à Chelsea pour dégraisser le plus possible. Outre Nicolas Jackson qui est bien parti pour signer du côté d’Aston Villa selon nos informations, l’avenir de Liam Delap se dessine. Un accord verbal a été trouvé avec Nottingham Forest, d’après The Telegraph.

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Le futur transfert de l’attaquant de 23 ans va s’élever à environ 52 M€ (45 M£). L’international espoir anglais est attendu dans les prochaines 24 heures pour passer sa visite médicale. Recruté il y a seulement un an d’Ipswich Town pour 35 M€, il a compté 41 apparitions avec les Blues la saison passée pour deux buts et quatre passes décisives (1 601 minutes jouées).

Pub. le - MAJ le
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