Kylian Mbappé a poussé Lucas Hernandez à signer au PSG

Transféré au Paris Saint-Germain l’été dernier en échange de 40 M€, Lucas Hernandez (27 ans) n’a pas hésité très longtemps avant de dire oui aux avances parisiennes. L’ancien défenseur du Bayern Munich a d’ailleurs avoué que Kylian Mbappé avait joué un rôle très actif dans sa venue chez les champions de France en titre.

« Ce transfert, j’en ai pas mal parlé avec Kylian parce que je m’entends très bien avec lui. Ce sont des petits textos, des appels pour voir comment je me sens au Bayern. Un jour, il m’a demandé si j’étais ouvert à venir et il m’a dit que lui, il allait tout faire pour me convaincre. Surtout, il m’a écrit après ma blessure pour savoir comment ça se passait. Et ensuite, quand les petites rumeurs ont commencé à sortir dans la presse, il m’a appelé pour demander mon avis », a-t-il confié au Parisien.

