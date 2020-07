L'OL se réjouit du retour en force du patron Memphis Depay

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais peut avoir le sourire. Samedi soir, les Gones se sont imposés face au Celtic (2-1) lors du Trophée Véolia, deux jours avoir été battus par les Rangers (0-2). Au-delà de la victoire, les Rhodaniens ont montré un bien meilleur visage, bien aidés par un Memphis Depay souvent dans les bons coups. Blessé au genou le 15 décembre dernier face au Stade Rennais, l'international néerlandais retrouve petit à petit des sensations et son niveau, bien qu'il lui reste encore du chemin à parcourir. Samedi soir au Groupama Stadium, l'ancien joueur de Manchester United n'a cessé de monter en puissance au fur et à mesure de la rencontre. Disponible pour ses partenaires, il a tenté sa chance à plusieurs reprises et a été récompensé juste avant la mi-temps en marquant d'une belle Madjer (39e). En deuxième période, il a continué sur ce rythme, butant même sur la transversale (54e).

Une belle copie de la part du capitaine de l'OL, qui a impressionné Neil Lennon, l'entraîneur du Celtic. «C'est un joueur très intelligent, qui a une très bonne vision de jeu. Il crée beaucoup de mouvements. Sa relation avec Moussa Dembélé est également très intéressante. Je sais qu'il revient d'une très longue blessure et je pense que les supporters lyonnais sont très heureux de le voir revenir à ce niveau, surtout avec les échéances qui arrivent en Ligue des Champions. Ça va être un joueur très important. On sait que Lyon a des joueurs de très bonne qualité et on est très contents de l'opposition qui nous a été présentée durant ce tournoi.» Un avis que partage Rudi Garcia.

L'OL savoure le come back de Memphis

Le technicien tricolore s'est montré satisfait de la prestation de son joueur. «Il a frappé, il a tiré sur la barre. Il a marqué un but comme lui seul sait le faire avec ce déplacement et marquer dans un trou de souris comme on dit. Mais il a aussi, de temps en temps, raté des choses ou fait des choix qui étaient inappropriés. Mais c'est tout à fait logique. C'est un garçon qui n'a pas joué pendant sept mois. Il a besoin de jouer lui, comme Jeff (Reine-Adelaïde). Ils ont besoin de jouer pour retrouver la plénitude de leurs moyens. Donc c'est très encourageant de voir un Memphis Depay déjà à ce niveau-là. Ça permet d'être rassurés, pour lui comme pour nous, sur le niveau qu'il est en train de retrouver. Mais il y a encore du chemin.»

Anthony Lopes est, lui aussi, ravi du come-back de Memphis Depay. «Je vois d'un très bon œil son retour. On a pu suivre sur les réseaux sociaux toute sa préparation. Je pense que je vous parle que de choses que vous avez vu. Mais voilà, je pense qu'il est à 100% de ses moyens, il est présent pour le groupe et ça se voit sur le terrain.» De quoi ravir le principal intéressé. Interrogé par RMC Sport, il a confié : «je suis très fatigué. Après six mois sans jouer, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de jouer des matchs pour revenir en forme. » Il aura l'occasion d'enchaîner mercredi lors d'un déplacement à La Gantoise.