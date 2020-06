Liga : Majorque et Leganés se neutralisent, le bon coup de Villarreal à Grenade

La Liga poursuit sa route ce vendredi soir. Deux rencontres inauguraient cette 30e journée, une pour le maintien et l'autre pour d'éventuelles places européennes. Dans le bas du tableau, Majorque peut nourrir des regrets. Devant toute la rencontre face à Leganés grâce à un but de Salva Sevilla (9e), les insulaires ont vu la lanterne rouge égaliser en fin de rencontre par Óscar Rodríguez (87e). Ce nul 1-1 n'arrange les affaires de personne, et surtout pas des Majorquins qui pouvaient sortir de la zone rouge en cas de victoire. Ils restent 18es ce soir.

Dans l'autre match, Villarreal réalise un joli coup en allant s'imposer sur la pelouse de Grenade 1-0. Gerard Moreno est l'unique buteur de la rencontre, dès la 11e minute. Le Sous-Marin jaune conserve sa 7e place au classement mais revient surtout à hauteur de la Real Sociedad et de Getafe, et à seulement 4 unités du podium. La course à l'Europe est plus que jamais indécise en Espagne.