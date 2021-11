PSG - Nantes : les compositions probables

La suite après cette publicité

Dans quatre jours, le Paris Saint-Germain aura rendez-vous avec Manchester City à l'Etihad Stadium pour un match important dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Mais avant ce déplacement en Angleterre, le club de la capitale doit d'abord faire le boulot lors de la réception du FC Nantes, ce samedi après-midi (17h) au Parc des Princes. Solides leaders de Ligue 1 avec dix points d'avance sur leur dauphin, le RC Lens, les Parisiens espèrent ainsi l'emporter pour engranger le maximum de confiance avant la C1 et conforter un peu plus cette place de numéro 1 en Championnat de France.

Néanmoins, il faudra se méfier de cette formation nantaise, qui avait réalisé la surprise la saison passée aux abords de la Porte d'Auteuil en s'imposant 2-1 après avoir été menée rapidement en début de partie. C'était le 14 mars et Antoine Kombouaré espère certainement rejouer un mauvais coup à son autre club de cœur, lui qui a joué au PSG avant d'en être l'entraîneur un temps. Surtout, les Canaris, onzièmes, doivent relever la tête après un nul et une défaite en Ligue 1. D'autant plus qu'en cas de succès aujourd'hui, le FCN prendra provisoirement la sixième place. Mais alors comment vont débuter les deux équipes pour aller chercher trois points précieux ?

Messi et Neymar sur le banc ?

Côté parisien, Mauricio Pochettino compte de nombreux absents (Draxler, Rafinha, Kimpembe, Ramos) alors que Marquinhos est lui laissé au repos. Du coup, le PSG va s'organiser en 4-3-3 avec Keylor Navas dans les cages et une défense composée de Hakimi, Kehrer, Diallo et Nuno Mendes. Pour l'entrejeu, Danilo sera titularisé devant la défense avec Dina Edimbe et Gueye un cran plus haut. Le trio Di Maria-Icardi-Mbappé va lui normalement débuter puisque les stars Neymar et Messi devraient prendre place sur le banc au coup d'envoi.

Dans les rangs nantais, Antoine Kombouaré va sortir un 4-4-2 avec son capitaine Lafont en tant que dernier rempart. Appiah, Castelletto, Girotto et Fabio seront en défense avec un double-pivot Chirivella-Cyprien juste devant eux. Concernant les côtés, Coco et Moutoussamy seront là pour tenter de faire mal aux Parisiens. Enfin, sur le front de l'attaque, Blas et Kolo Muani vont faire la paire au coup d'envoi.

