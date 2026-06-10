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Officiel Bundesliga

Kennet Eichhorn débarque au Bayer Leverkusen

Par Aurélien Léger-Moëc
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Kennet Eichhorn avec le Hertha @Maxppp

Plus jeune joueur à débuter en deuxième division allemande, à 16 ans et 14 jours, Kennet Eichhorn s’est vite fait remarquer par les observateurs. Avec une maturité impressionnante dans son jeu, le milieu de terrain axial était suivi ces derniers mois par le RB Leipzig ou encore Liverpool. Mais il a choisi une autre destination.

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Kennet Eichhorn a décidé de s’engager avec le Bayer Leverkusen, désormais entraîné par l’ancien entraîneur de Toulouse, Carles Martinez Novell. Il quitte le Hertha Berlin contre un chèque d’environ 9 M€ et signer un contrat jusqu’en 2031 avec son nouveau club. La nouvelle vient d’être officialisée

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Hertha Logo Hertha Berlin
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Kennet Eichhorn Kennet Eichhorn
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