Kennet Eichhorn débarque au Bayer Leverkusen
Plus jeune joueur à débuter en deuxième division allemande, à 16 ans et 14 jours, Kennet Eichhorn s’est vite fait remarquer par les observateurs. Avec une maturité impressionnante dans son jeu, le milieu de terrain axial était suivi ces derniers mois par le RB Leipzig ou encore Liverpool. Mais il a choisi une autre destination.
✍️ Bayer 04 verpflichtet U17-Nationalspieler Kennet Eichhorn. Der 16-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Hertha BSC nach Leverkusen und unterschreibt einen langfristigen Vertrag.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 10, 2026
Herzlich willkommen bei der Werkself! ⚫🔴 pic.twitter.com/kbdMVja4qh
Kennet Eichhorn a décidé de s’engager avec le Bayer Leverkusen, désormais entraîné par l’ancien entraîneur de Toulouse, Carles Martinez Novell. Il quitte le Hertha Berlin contre un chèque d’environ 9 M€ et signer un contrat jusqu’en 2031 avec son nouveau club. La nouvelle vient d’être officialisée
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