Le Havre : Didier Digard salue l’état d’esprit de ses joueurs face au PSG

Le Havre 0-1 PSG

Le Havre n’aura pas démérité, mais a finalement été battu par le PSG (0-1) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Didier Digard s’est présenté au micro du diffuseur pour évoquer la prestation de ses troupes et expliquer son discours. « Je pense que si on avait entamé la partie un peu comme on l’a finie, on aurait pu créer plus de dangers. Je pense qu’on a été très appliqués sans ballon. Avec ballon, on a un peu manqué d’énergie de folie, je dirais. C’était par la suite, mais chaque fois qu’on a cru en nous, qu’on allait au bout de nos idées, on a été inquiétés. »

« Mon discours ? Si je veux qu’il passe, faut qu’il sorte de la conviction dans ce que je leur dis, ce que je leur transmets. Après, je le répète très souvent : je pense avoir plus confiance en eux qu’eux n’en ont en eux-mêmes. Mais c’est un état d’esprit qui change malgré tout, il y a une évolution depuis maintenant presque deux ans que je suis ici. Je peux les pousser encore à croire encore plus en eux, à réussir de bonnes choses. Ils ont la qualité pour le faire, faut pas qu’ils aient de complexe… », a-t-il indiqué au micro de Ligue 1+. Le Havre est 13e et va devoir encore batailler pour valider son maintien.

