PSG : Nasser Al-Khelaïfi a rendu visite à Khvicha Kvaratskhelia

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre le FC Barcelone (4-2), le mardi 20 octobre dernier, Khvicha Kvaratskhelia va observer une longue période d’indisponibilité. L’ailier géorgien a d’ailleurs connu une opération réussie comme l’avait annoncé le Paris Saint-Germain.

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Le lendemain de son opération à la clinique Aspetar de Doha au Qatar, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi s’est rendu sur place afin de lui apporter son soutien et celui de l’ensemble du club. Une belle marque de confiance avant d’entamer son processus de rééducation.