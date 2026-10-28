Ligue des Champions
PSG : Nasser Al-Khelaïfi a rendu visite à Khvicha Kvaratskhelia
1 min.
@Maxppp
Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre le FC Barcelone (4-2), le mardi 20 octobre dernier, Khvicha Kvaratskhelia va observer une longue période d’indisponibilité. L’ailier géorgien a d’ailleurs connu une opération réussie comme l’avait annoncé le Paris Saint-Germain.
La suite après cette publicité
Le lendemain de son opération à la clinique Aspetar de Doha au Qatar, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi s’est rendu sur place afin de lui apporter son soutien et celui de l’ensemble du club. Une belle marque de confiance avant d’entamer son processus de rééducation.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer