Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

OM : De Zerbi donne des nouvelles de Weah

Par Valentin Feuillette
1 min.
Timothy Weah lors de son arrivée à Marseille @Maxppp
Lens 2-1 Marseille

En conférence de presse après la défaite de l’OM à Lens (2-1), Roberto De Zerbi a reconnu la fatigue de son groupe après une semaine intense et a évoqué la blessure de Timothy Weah, contraint de quitter le terrain prématurément. Le technicien italien s’est montré mesuré mais inquiet quant à l’état de santé de son piston droit, élément clé du système marseillais.

La suite après cette publicité

« Ce soir, on a toujours été dedans, même si on a été moins dangereux. On vient d’enchaîner beaucoup de matches, on a perdu Weah sans savoir encore la gravité de sa blessure, ce serait une mauvaise nouvelle pour nous s’il devait être absent. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Timothy Weah

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Timothy Weah Timothy Weah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier