OM : De Zerbi donne des nouvelles de Weah

En conférence de presse après la défaite de l’OM à Lens (2-1), Roberto De Zerbi a reconnu la fatigue de son groupe après une semaine intense et a évoqué la blessure de Timothy Weah, contraint de quitter le terrain prématurément. Le technicien italien s’est montré mesuré mais inquiet quant à l’état de santé de son piston droit, élément clé du système marseillais.

« Ce soir, on a toujours été dedans, même si on a été moins dangereux. On vient d’enchaîner beaucoup de matches, on a perdu Weah sans savoir encore la gravité de sa blessure, ce serait une mauvaise nouvelle pour nous s’il devait être absent. »