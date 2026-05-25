L’AC Milan vire Massimiliano Allegri et trois cadres !

Le grand ménage a déjà commencé à l’AC Milan. Au terme d’une saison 2025/2026 qui devait être celle du renouveau, le club lombard a totalement sombré dans la dernière ligne droite. Longtemps installé dans le top 4 de Serie A, Milan a finalement laissé filer sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions au profit de Côme. Battus lors de leur dernier match contre Cagliari à San Siro (1-2), les Milanais ont vu la colère des supporters exploser contre les dirigeants et les joueurs. Face à cette situation, Gerry Cardinale - propriétaire du club - a décidé de frapper fort. Dans un communiqué officiel publié ce lundi, l’AC Milan a annoncé une vaste restructuration sportive, avec notamment le licenciement de Massimiliano Allegri.

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« Après la déception de l’année dernière, l’objectif fixé par les dirigeants du club était de revenir en Ligue des Champions et de jeter les bases nécessaires pour s’imposer régulièrement au sommet de la Serie A. Pendant la majeure partie de cette saison, nous avons occupé l’une des deux premières places de la Serie A, avec une chance réelle de disputer le Scudetto. La fin de saison a été en totale contradiction avec les performances enregistrées jusque-là, et la défaite décevante d’hier soir lors du dernier match a transformé cette saison en un échec sans équivoque », écrit notamment le club lombard.

L’AC Milan fait le grand ménage

« L’heure est désormais venue d’opérer un changement et une réorganisation complète des opérations footballistiques. Avec effet immédiat, nous nous séparons du PDG Giorgio Furlani, du directeur sportif Igli Tare, de l’entraîneur Massimiliano Allegri et du directeur technique Geoffrey Moncada. Nous remercions chacun d’entre eux pour leur travail acharné et leur dévouement envers l’AC Milan tout au long de leur mandat. D’autres annonces concernant les prochaines nominations seront faites en temps voulu, dans le but d’être prêts et bien préparés pour la saison prochaine », poursuit le club italien.

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Ces décisions interviennent dans un contexte extrêmement tendu autour du club italien. Ces dernières heures, les supporters milanais ont multiplié les critiques contre la direction et contre la propriétaire, tandis que Zlatan Ibrahimović - pour l’instant maintenu - a également été pris pour cible dimanche soir. Revenu l’été dernier avec la mission de remettre Milan sur le toit du football italien, Massimiliano Allegri quitte déjà le club lombard, après une fin de saison totalement ratée et une crise incontrôlable du côté de San Siro.