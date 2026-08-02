Mercato PSG : le FC Barcelone fixe un nouveau prix pour Ferran Torres

C’est une information que nous vous révélions en exclusivité samedi : Ferran Torres a pris sa décision. Et le buteur de la dernière finale de Coupe du Monde souhaite quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est ce qu’il a fait savoir à son entourage ainsi qu’à plusieurs joueurs du vestiaire catalan. Le joueur formé à Valence a donc la volonté de rejouer sous les ordres de son ancien sélectionneur Luis Enrique.

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Après une saison pleine - 16 buts, 2 passes décisives en 33 rencontres de Liga - il souhaite donc relever un nouveau défi, lui qui ne se sent pas vraiment considéré à sa juste valeur par la direction du FC Barcelone. Cette dernière ne lui proposerait d’ailleurs même pas de véritable augmentation salariale dans les discussions qui ont eu lieu pour une prolongation de son contrat qui expire en 2027.

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Le Barça est gourmand

Les négociations entre les deux clubs démarreront lors de cette semaine à venir. Et comme l’indique le quotidien Sport, le FC Barcelone a certaines prétentions. L’objectif est, a minima, de récupérer les 55 millions d’euros investis sur lui à l’époque. Un peu plus que les estimations initiales. Le club catalan veut réussir à en tirer le maximum et veut profiter d’un marché où les joueurs offensifs partent pour très cher pour renflouer ses caisses.

Et ce, même si le contrat de l’international ibérique expire dans moins d’un an désormais. Le média rajoute qu’aux yeux des dirigeants barcelonais, personne n’est indispensable dans l’équipe, et ce même si le joueur est apprécié en interne et qu’a priori, ils avaient plutôt envie de le conserver. Le FC Barcelone va cependant devoir faire face à une nouvelle problématique : comment le remplacer ? Sachant que les Blaugranas n’ont toujours pas réussi à faire venir un attaquant pour combler le départ de Lewandowski. Rendez-vous cette semaine donc !