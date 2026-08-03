Bayern Munich : Vincent Kompany confirme 3 départs
De passage en conférence de presse, Vincent Kompany a fait un point sur le mercato du Bayern Munich. Il a notamment été question du dégraissage. Le Belge a confirmé qu’il a déjà prévenu avec son club les joueurs sur lesquels il ne compte pas cette saison, à savoir João Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza. « Je pense que c’est une chose positive que le club communique clairement avec les joueurs. En tant qu’ancien joueur moi-même, j’aurais voulu cela. Le club a fait une déclaration claire, donc nous sommes sur la même longueur d’onde. Mais le plus important, c’est que nous les traitons avec respect. »
« Nous continuerons à travailler avec eux comme d’habitude. Quand vous prenez des décisions, vous devez les communiquer clairement. Tant que la fenêtre des transferts n’est pas fermée, il y a une position claire – et après cela, nous verrons ce qui se passe, comme partout ailleurs dans la vie. Mais mon travail est d’entraîner l’équipe et de la préparer pour la saison du mieux possible. » Les trois joueurs ciblés recherchent activement une porte de sortie.
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