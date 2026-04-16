Mercato RC Lens : ça commence à s’agiter pour Malang Sarr

C’est l’histoire d’un phénix qui a su attendre son heure. Passé du statut de grand espoir de l’OGC Nice, où il était titulaire à 17 ans lors de la folle saison 2016-2017, à celui de joueur trimbalé de prêt en prêt par Chelsea, Malang Sarr (27 ans) a connu un parcours pour le moins atypique. Revenu dans l’élite française à l’été 2024, le défenseur central a enfin trouvé à Lens l’environnement idoine pour reprendre le fil d’une carrière qui avait décollé trop fort, trop tôt. Installé avec sa famille non loin de la Gaillette, il a pourtant dû ronger son frein. Déclassé dans la hiérarchie des centraux il y a encore un an, avec seulement trois titularisations en six mois, il est aujourd’hui métamorphosé.

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Les départs successifs de nombreux cadres défensifs tels que Khusanov (Manchester City), Danso (Tottenham) ou Medina (OM) auraient pu le pousser vers la sortie, d’autant que le Moyen-Orient et Anderlecht lui faisaient les yeux doux. Mais l’arrivée de Pierre Sage sur le banc a tout changé. L’ancien coach lyonnais a immédiatement été convaincu par l’état d’esprit de ce taulier en puissance et a pesé de tout son poids pour le retenir. Une confiance rendue au centuple sur le terrain. Garant de la stabilité défensive d’un RC Lens solidement installé à la deuxième place de la Ligue 1 à l’aube du sprint final, Malang Sarr est aujourd’hui incontestablement l’un des meilleurs défenseurs du championnat, affichant une statistique impressionnante de 27 matchs disputés sur 28 possibles, en jouant 90 minutes à chaque fois.

L’alchimie avec son entraîneur crève l’écran. Lors d’un récent entretien accordé au média Kampo, le joueur confiait d’ailleurs que Pierre Sage est quelqu’un d’exceptionnel et que chaque moment passé avec lui, lui fait réaliser la chance qu’il a d’évoluer sous ses ordres. Il expliquait qu’à ce stade de sa vie et de sa carrière, c’était la personne qu’il lui fallait, avouant même avoir été choqué par l’intelligence de son coach et sa vision du football. Séduit par cette philosophie de jeu audacieuse, le Franco-Sénégalais s’épanouit pleinement, s’imposant d’ailleurs comme l’un des joueurs réalisant le plus d’interceptions en Ligue 1 cette saison.

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Un statut d’agent libre qui fait saliver de nombreux clubs

Cette résurrection spectaculaire attire logiquement les regards à l’approche du mercato estival. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Malang Sarr jouit d’une expérience internationale rare avec ses 163 matchs de Ligue 1, ses joutes européennes et ses passages en Premier League et au Portugal. Des arguments qui pèsent lourd sur le marché. Selon nos informations, le profil du défenseur gaucher figure actuellement en très bonne place sur la short-list de plusieurs gros clubs anglais. L’Arabie saoudite, toujours très attentive à sa situation, n’est pas loin non plus.

S’il se sait très courtisé, le joueur, qui n’exclut pas un départ cet été, se trouve en pleine réflexion. De son côté, le RC Lens n’a pas dit son dernier mot. La direction artésienne, par l’intermédiaire de Jean-Louis Leca qui apprécie tout particulièrement le profil et l’homme, fait le forcing pour le convaincre de prolonger l’aventure. Selon nos informations, la direction Sang et Or maintient un contact régulier avec le joueur et son entourage pour trouver la meilleure solution possible. La perspective de disputer la prochaine Ligue des Champions avec les Sang et Or est un argument sportif de poids, mais le club nordiste reste contraint par des limites financières qui pourraient s’avérer insuffisantes face à la puissance de frappe de la Premier League. Un choix cornélien attend Malang Sarr, qui garde également dans un coin de sa tête un objectif majeur : intégrer l’équipe nationale du Sénégal pour disputer la Coupe du Monde 2026, un défi qui pourrait définitivement guider le choix de son futur employeur.