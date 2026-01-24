OM : l’ouverture du score dingue d’Amine Gouiri contre Lens

Ce samedi, l’OM reçoit le RC Lens pour le choc de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les deux équipes qui entretiennent, du côté des Artésiens, des espoirs de titre et, du côté marseillais, une course à la Ligue des Champions à gérer. Pourtant, ce sont les Marseillais qui ont fait la meilleure entame de match.

Portés par leurs supporters, les Phocéens ont rapidement ouvert le score grâce à Amine Gouiri. Titularisé à la pointe de l’attaque par Roberto De Zerbi, l’attaquant algérien a marqué dès la 3e minute de jeu grâce à un sacré exploit individuel. Trouvé à l’entrée de la surface, il a dribblé entre quatre défenseurs pour tromper Risser d’une demi-volée déviée. De quoi parfaitement lancer l’OM dans ce choc.