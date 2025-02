OM : Pablo Longoria justifie le choix Ismaël Bennacer

Ciblé depuis plusieurs mois par l’OM, Ismaël Bennacer a vu le club marseillais revenir à la charge ce lundi. Et à quelques heures de la fin du mercato, un accord a été trouvé entre toutes les parties. L’Algérien de 27 ans est même attendu demain du côté de l’OM et s’apprête donc à revêtir la tunique phocéenne.

La suite après cette publicité

Présent sur les ondes de RMC, le président olympien, Pablo Longoria, a justifié ce recrutement : «pour avoir plus d’alternatives à donner au coach au milieu de terrain. Après, comme toujours, c’est à lui de faire ses choix. On doit avoir différents profils au milieu de terrain. Et on considère qu’un joueur organisateur, un n°6, c’est quelque chose d’intéressant qu’on pouvait donner au coach», a ainsi déclaré l’Espagnol.