Brésil : Vinicius Jr sort du silence

S’il avait expliqué pourquoi il n’avait pas tiré le penalty, finalement raté par Bruno Guimarães, contre la Norvège, Vinicius Jr ne s’était pas encore confié sur son ressenti suite à l’élimination du Brésil de la Coupe du Monde 2026. C’est désormais chose faite sur son comtpe Instagram, avec une photo de lui, au sol, en noir et blanc, accompagné de ce texte.

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« Presque quatre ans plus tard, je réfléchis à nouveau à ce que je pourrais écrire après une frustration lors d’une Coupe du monde. J’ai vu tant de personnes de tous âges me soutenir et adhérer à notre rêve, et il serait injuste de rester silencieuse. Mais j’avais besoin de quelques jours pour réfléchir. Porter le maillot de l’équipe nationale est la plus grande fierté de ma vie, et être éliminé en huitièmes de finale d’une Coupe du monde est un sentiment très difficile à expliquer. Je sais à quel point je me suis préparée, à quel point je me suis concentrée et à quel point je voulais cela pour toi et ma famille.Le sentiment de frustration est immense. Nous avions un groupe suffisamment fort pour aller beaucoup plus loin, et nous n’y sommes pas parvenus. Je présente mes excuses et je me battrai pour notre rêve de revenir au sommet du monde. »