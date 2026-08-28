OL, Paulo Fonseca : « je suis le meilleur entraîneur de l’histoire récente du club »

À l’issue de la défaite de l’Olympique Lyonnais contre Fenerbahçe en barrage de Ligue des Champions (1-2), certains ont préféré pointer du doigt Paulo Fonseca plutôt que le provocateur Mattéo Guendouzi. Et pour cause. Encore une fois, l’entraîneur portugais de 53 ans s’est raté lors d’un grand rendez-vous européen avec l’OL. Sorti en quarts puis en huitièmes de finale de la Ligue Europa ces deux dernières années, le coach lyonnais va à nouveau disputer la C3, mais son incapacité à hisser son équipe en C1 fait tache. Un constat qui commence sérieusement à l’agacer.

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Mercredi soir, Fonseca a été expéditif et très direct lorsqu’un journaliste lui a demandé pourquoi il avait fait des changements tardifs durant ce barrage retour. « C’est toujours la même question. Mais je suis habitué. Qu’est-ce que je peux dire ? À la fin du match, c’est très facile de parler des changements. Toujours la même chose. C’est peut-être la raison pour laquelle je suis un entraîneur de merde. C’est l’explication ». Deux jours plus tard, le Portugais s’est à nouveau présenté face aux médias, à la veille de recevoir Le Havre. Invité à réagir sur les récentes critiques dont il a fait l’objet, le technicien des Gones n’est visiblement pas redescendu.

Fonseca n’accepte pas les critiques

« Ce sont des choses difficiles à accepter quand il n’y a pas de logique. J’ai dit ce que certaines personnes pensent peut-être, mais je suis loin de le penser. Je peux parler de beaucoup de choses. La dernière fois que l’équipe avait terminé à la quatrième place en Ligue 1, c’était lors de la saison 2020-2021. En 2023-2024, l’équipe a terminé à la sixième position avec 53 points. Le club avait investi 83 millions d’euros. C’était la saison avant mon arrivée. L’OL gagnait 1,58 point par match avec 52 % de victoires. La saison de mon arrivée, l’équipe a terminé sixième avec 57 points. Nous avons gagné 1,8 point par match avec 60 % de victoires. Avec ce même ratio sur l’ensemble de la saison, l’équipe aurait terminé troisième. Lors de la saison 2025-2026, nous avons terminé quatrièmes avec 60 points et une moyenne de 1,76 point par match. Le club a investi 50 millions d’euros et vendu pour 112 millions. Cette saison, en 2026-2027, le club a investi 29 millions d’euros. Excusez mon arrogance, mais je suis le meilleur entraîneur de l’histoire récente du club. Ce sont les chiffres qui le disent. C’est difficile de contredire les chiffres. Je pense aussi que tout le monde reconnaît la qualité de notre jeu, et je ne parle même pas des jeunes joueurs que nous avons fait jouer ces dernières années », a-t-il confié, avant d’ajouter.

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« On a parlé de cette question et je pensais que c’était important de dire la vérité. Les critiques ne sont pas importantes pour moi. Je suis critiqué et, quand c’est logique, je le comprends. Quand je perds, je suis le principal responsable et je l’assume. Mais je pense que c’est aussi important de dire la vérité. » Excédé par les reproches faits à son encontre, Fonseca peut-il remettre en question son avenir à l’OL ? Sous contrat jusqu’en 2027, le Lusitanien assure avoir un bon rapport avec ses dirigeants. « Nous avons une relation très proche. Je pense que, lorsque le moment viendra, nous parlerons publiquement de cette situation. J’ai un contrat et je suis ici pour réaliser une bonne saison. Je suis concentré sur l’équipe et sur le mercato, sur ce qu’il va se passer, sur les joueurs qui vont partir et ceux qui vont rester. » Affaire à suivre.