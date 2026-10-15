Pierre Sage ne dirait pas non à l’OM

Pierre Sage retrouve l’OL ce jeudi à l’occasion de la 2e journée de la phase de championnat de la Ligue Europa (18h45). Ancien entraîneur du club, le Français qui officie désormais à Crystal Palace se sent comme chez lui. « Oui, toujours un peu. J’ai ma maison ici et quand on me demande ou j’habite, même si je suis Londonien aujourd’hui, je dis à Lyon. J’ai l’impression d’être parti hier, puisque la dernière fois c’était le 17 mai (victoire de Lens, 4-0), et vous m’avez manqué », explique-t-il avec le sourire en conférence de presse.

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« Je suis maintenant un Lyonnais qui entraîne Palace, comme j’ai été un Lyonnais qui entraîne Lens… Un peu à l’image de Bruno Genesio qui est un Lyonnais qui entraîne l’OM », poursuit-il. Une allusion directe qui n’a pas échappé à la presse. « Pourriez-vous coacher l’OM ? », lui demande un journaliste. « Peut-être pas pour le moment. Mais, je dirai plutôt qu’il y a un autre club qu’on ne peut pas entraîner quand on est Lyonnais », conclut Sage sans dévoiler le nom de ce club. Sans doute parle-t-il de Saint-Étienne.