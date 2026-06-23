Coupe du Monde 2026 : Harry Kane répond à Lionel Messi et Kylian Mbappé

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L’Angleterre a parfaitement lancé sa Coupe du Monde 2026, s’affirmant d’entrée comme l’un des immenses favoris à la victoire finale aux côtés de la France et de l’Argentine. Pour leur premier match dans ce groupe L, les hommes de Thomas Tuchel ont fait forte impression en surclassant la Croatie (4-2). Malgré deux égalisations croates en première période, les Three Lions ont haussé le ton après la pause pour s’offrir un succès éclatant. Portée par un effectif de stars mondiales à chaque ligne (Bellingham, Rice, Stones) et la patte tactique de Thomas Tuchel, l’Angleterre veut enchaîner pour s’assurer une qualification rapide.

En face, le Ghana aborde ce choc dans une position paradoxale. Comptablement, les Black Stars ont réussi leur entrée en s’imposant sur le fil contre le Panama (1-0). Pourtant, le contenu de leur match n’a rassuré personne, la 73ème nation au classement FIFA ayant été globalement dominée dans le jeu. Déjà en grande difficulté avant le tournoi (5 défaites de rang en amical, 10 buts encaissés), le Ghana se présente de surcroît très affaibli par les absences sur blessure de cadres majeurs comme Kudus, Salisu et Djiku. Face à la machine anglaise, la marche s’annonce particulièrement haute.

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Doublé d’Harry Kane contre le Ghana, cote à 3,60

C’est le coup d’éclat attendu de cette soirée. Harry Kane a idéalement lancé son Mondial en s’offrant un doublé mémorable face à la Croatie, portant son total à 10 buts en Coupe du Monde pour égaler le record national de Gary Lineker. Le capitaine anglais est un monstre de régularité et sort d’une saison stratosphérique à 61 buts toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich. Alors que la concurrence fait rage en tête du classement des meilleurs buteurs avec Mbappé, Messi et Haaland, le "Prince Harry" va vouloir remettre les pendules à l’heure. Face à une arrière-garde ghanéenne privée de ses tauliers et qui a encaissé 10 buts lors de ses 4 derniers matchs amicaux, un nouveau doublé du serial-buteur anglais à 3,60 est une opportunité en or.

L’Angleterre gagne 1-0, 2-0 ou 3-0, cote à 2,10

Si l’Angleterre possède une armada offensive impressionnante (9 buts lors de ses 5 dernières sorties), elle sait aussi se montrer d’une imperméabilité totale quand l’enjeu l’exige. Les Three Lions ont en effet bouclé leurs qualifications européennes avec un bilan parfait de zéro but encaissé en 8 matchs. Thomas Tuchel va certainement demander à ses hommes de verrouiller l’arrière-garde après les deux buts concédés face à la Croatie. Le Ghana, de son côté, affiche de grosses lacunes à la création (seulement 4 buts inscrits sur ses 5 derniers matchs) et n’a jamais réussi à enchaîner deux clean sheets consécutifs dans l’histoire de la Coupe du Monde. Une victoire nette et sans bavure de l’Angleterre sur l’un de ces trois scores combinés offre un rapport risque/cote exceptionnel.

Harry Kane marque sur Penalty, cote à 3,50

La défense du Ghana risque de passer quatre-vingt-dix minutes en apnée dans sa propre surface de réparation. Avec les vagues incessantes que vont imposer des dynamiteurs comme Bellingham, Saka ou Rashford, les défenseurs ghanéens vont inévitablement être poussés à la faute par la vivacité britannique. Lors de la première journée face à la Croatie, Harry Kane a déjà assumé son statut en transformant un penalty. Tireur exclusif et d’une sérénité absolue dans cet exercice, voir le capitaine des Three Lions se présenter face au gardien adverse (le titulaire Ati-Zigi étant en plus très incertain) pour un penalty est un scénario hautement probable. À 3,50, c’est un pari spécial d’une efficacité redoutable.

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