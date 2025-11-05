Barça : 23 000 spectateurs attendus pour un entraînement au Camp Nou

Les billets pour la séance d’entraînement ouverte au public du FC Barcelone, prévue ce vendredi 7 novembre au Camp Nou, se sont envolés en quelques jours à peine. Le club indique sur son site officiel que « l’immense enthousiasme suscité par le retour à domicile pour voir l’équipe en action signifie que la capacité de 23 000 places a été atteinte », avec les supporters installés dans la tribune principale et la tribune Gol Sud, conformément à la phase 1A de la rénovation du stade.

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone précise également que des places supplémentaires pourraient être libérées dans les prochains jours si certaines réservées aux institutions et au personnel technique ne sont pas utilisées. Le club en profite pour remercier « ses membres et ses supporters pour leur enthousiasme et leur soutien lors de ce retour tant attendu au Camp Nou ». L’événement promet ainsi une ambiance exceptionnelle pour les fans présents. Pour rappel, le Barça se déplace à Bruges ce soir en C1, mais ira aussi à Vigo ce dimanche à l’occasion de la 12e journée de Liga.