CdM 2026 : le Mexique s’équipe de chiens-robots

Alors que la Coupe du monde 2026 débutera au Canada, aux États-Unis et au Mexique à partir du 11 juin prochain, les trois pays préparent déjà leurs dispositifs de sécurité. Les autorités de Guadelupe, ville du nord-est du pays où est situé l’Estadio BBVA qui accueillera quatre rencontres du tournoi vient d’annoncer la mise en place de chiens-robots.

La suite après cette publicité

La municipalité de Guadalupe a déboursé 120 000 euros pour ses machines qui seront déployées en cas de grabuge. Leur objectif est d’aider la police en intervenant en premier afin de protéger l’intégrité physique des agents. Dotés de haut-parleurs, ces robots sont contrôlés à distance par un agent et transmettent des images en direct aux forces de l’ordre.