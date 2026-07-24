West Ham : ça commence à s’activer pour El Hadji Malick Diouf

L’été dernier, West Ham permettait au Slavia Prague de battre le record de la plus grosse vente de l’histoire du championnat tchèque en envoyant une proposition de 22 M€ + 3 M€ pour le latéral gauche sénégalais. Ce dernier ne devrait pas faire long feu chez les Hammers, relégués en Championship, car plusieurs clubs s’intéressent à lui.

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Titulaire face à la France lors de la Coupe du Monde 2026, le Sénégalais est notamment dans le viseur de Brentford, qui a dégainé une première proposition. Cela ne devrait pas être le seul club à s’activer dans les prochains jours pour récupérer l’international sénégalais âgé de 21 ans.