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West Ham : ça commence à s’activer pour El Hadji Malick Diouf

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
El Hadji Malick Diouf avec West Ham @Maxppp

L’été dernier, West Ham permettait au Slavia Prague de battre le record de la plus grosse vente de l’histoire du championnat tchèque en envoyant une proposition de 22 M€ + 3 M€ pour le latéral gauche sénégalais. Ce dernier ne devrait pas faire long feu chez les Hammers, relégués en Championship, car plusieurs clubs s’intéressent à lui.

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Titulaire face à la France lors de la Coupe du Monde 2026, le Sénégalais est notamment dans le viseur de Brentford, qui a dégainé une première proposition. Cela ne devrait pas être le seul club à s’activer dans les prochains jours pour récupérer l’international sénégalais âgé de 21 ans.

Pub. le - MAJ le
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