Le vestiaire du Bayern Munich n'en peut plus de Julian Nagelsmann

Le Bayern Munich ne s'attendait pas à ça. Le 26 avril 2021, les pensionnaires de l'Allianz Arena avaient frappé un sacré coup en mettant la main sur Julian Nagelsemann. Pour s'attacher ses services et le déloger de Leipzig, ils avaient déboursé 25 millions d'euros. Mais les Munichois estimaient que le coach né en 87 valait la peine de faire de gros efforts financiers. Il faut dire que Nagelsmann a rapidement gravi les échelons et imposé son style, faisant de lui l'un des entraîneurs du moment. Il n'en fallait donc pas plus pour que le Bayern Munich craque sur lui.

Cette association, prometteuse sur le papier, n'a pas tenu toutes ses promesses. Du moins, pour le moment. Lors de sa première saison sur le banc du Bayern, le technicien de 35 ans a remporté le titre en Bundesliga et la Supercoupe d'Allemagne. Mais il a surtout déçu en Ligue des Champions, où son club a pris la porte en quart de finale en ne parvenant pas à faire tomber Villarreal. Au-delà des résultats, il n'a pas fait l'unanimité auprès de ses joueurs, dont Robert Lewandowski qui n'était pas vraiment fan du style de jeu proposé.

Le Bayern Munich est moins impérial

Malgré cela, les champions d'Allemagne ont décidé de lui faire confiance. Le coach, qui a demandé des renforts sur le mercato, est reparti pour une nouvelle saison à la tête de l'écurie munichoise. Mais là encore, le Bayern n'est plus aussi impérial. Bien sûr, il a fallu digérer le départ de la machine à marquer Robert Lewandowski. Recrue star de l'équipe, Sadio Mané a, lui, encore besoin d'un temps d'adaptation. Mais ceci n'explique pas tout. Après 9 journées de Bundesliga, le Bayern Munich pointe à la troisième place, ex-aequo avec le Borussia Dortmund (16 points).

Le club allemand, devancé par l'Union Berlin (1er, 20 points) et Fribourg (2e, 18 points), affiche un bilan de 4 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Insuffisant. En Ligue des Champions, en revanche, Munich fait carton plein avec trois succès en trois matches. Malgré tout, Julian Nagelsmann n'est pas épargné. Ce mercredi, Bild fait le point sur son cas. Il a d'ailleurs été un sujet de conversation entre Jupp Heynckes (77 ans) et l'ex-PDG Karl-Heinz Rummenigge (67 ans). Les deux hommes s'inquiètent. Heynckes a toutefois indiqué qu'il lui fallait certainement encore du temps.

Les joueurs font des reproches à Nagelsmann

Du côté des joueurs, on n'est pas forcément emballés par Nagelsmann. Bild explique que le vestiaire doute de lui. Ses choix, notamment concernant les changements, provoquent un étonnement de la part de son équipe. Par exemple, certains n'ont pas saisi pourquoi Sadio Mané avait été remplacé avant la fin de certaines rencontres, sans qu'il n'y ait vraiment d'effet. Autre exemple, les Munichois ne comprennent pas toujours ses décisions concernant les onze de départ. Récemment, Jamal Musiala, à qui il avait promis d'être dans l'équipe de départ face à l'Inter, avait été finalement remplaçant. Déçu, il s'était plaint aux dirigeants.

Le comportement du coach est l'un des autres sujet de conversation du vestiaire allemand. Sa communication, jugée parfois trop impulsive, n'est pas forcément appréciée. Le technicien a aussi entendu les critiques de son équipe. Certains joueurs lui reprochaient de n'échanger qu'avec les cadres et de laisser les autres de côté. Il a tenté de rectifier le tir en multipliant les entretiens, mais aussi en défendant ses joueurs publiquement. Julian Nagelsmann sait qu'il joue gros cette saison, lui qui est menacé. D'autant, qu'en coulisses, Thomas Tuchel patiente pour récupérer son poste.