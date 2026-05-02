Aymeric Laporte sort du silence sur son transfert en Arabie saoudite

Aymeric Laporte semble heureux d’avoir effectué son retour en Europe. En effet, le joueur de l’Athletic Club est revenu en Espagne en 2025, après un transfert qui a longtemps été incertain et a failli capoter à plusieurs reprises en provenance d’Al-Nassr. Grâce à un statut de défenseur de premier plan avec la Roja, celui-ci s’impose désormais comme un leader en sélection. Le joueur de 31 ans a d’ailleurs pris le temps d’évoquer sa situation actuelle ainsi que son passage en Arabie saoudite dans un entretien accordé à AS.

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« L’aspect économique n’était pas la chose la plus importante lors de la prise de décisions. Comme vous l’avez bien dit, j’ai eu d’autres équipes qui payaient plus, mais je suis à un moment de ma vie où évidemment l’économie est importante, mais aussi le personnel et dans ce cas, comme je l’ai déjà dit, l’Athletic a toujours été présent. Je l’ai éternellement remercié pour tout ce qu’il a fait pour moi depuis que je suis enfant. Nous avons pu trouver un accord et c’est ce qui s’est passé » a indiqué le Basque au journal. Puis, il a poursuivi en expliquant le cheminement de sa décision. « Je me suis dirigé vers l’Arabie saoudite, et dès que j’ai eu l’occasion de retourner en Europe, je l’ai fait, pour moi, pour ma famille, pour tout. Parce que je l’ai aussi promis à mon père (décédé en 2025) des mois plus tôt ».