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Officiel Ligue 1

OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson remplace Longoria au CA de la LFP

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Shéhérazade Semsar de Boisséson @Maxppp

C’était prévu, c’est désormais officiel. L’assemblée générale de la LFP s’est tenue ce mercredi, notamment pour remplacer deux ex-membres du conseil d’administration : Pablo Longoria et Pablo Longoria et le Niçois Fabrice Bocquet. Et c’est Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM, qui a été choisie pour remplacer son ancien collègue phocéen.

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«Réunie ce 3 juin 2026, l’Assemblée Générale de la LFP a procédé à l’élection de deux postes vacants du Conseil d’Administration issus des représentants des clubs de Ligue 1 McDonald’s. À l’issue du premier tour, les nouveaux membres élus sont : Pascal ROBERT (Stade Brestois) – 79,51 % des voix valablement exprimées Shéhérazade SEMSAR-DE BOISSÉSON (Olympique de Marseille) – 67,80 % des voix valablement exprimées. Les deux nouveaux membres intègrent le Conseil d’Administration de la LFP», indique le communiqué de la LFP.

Pub. le - MAJ le
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