CdM 2026 : la fédération iranienne dénonce le refus des Etats-Unis d’accorder certains visas

Depuis quelques jours, les informations sur les joueurs recalés des États-Unis pour des problèmes de visas sont nombreuses. Et après la Suisse ou encore le Maroc, c’est évidemment autour de l’Iran d’être concerné par ces soucis puisque plusieurs membres de la délégation iranienne ne peuvent pas voyager puisque l’administration Trump refuse de leur accorder un visa.

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Ce samedi, la Fédération iranienne de football est sortie du silence et a condamné dans un communiqué officiel le refus des États-Unis d’accorder des visas d’entrée à plusieurs responsables iraniens avant la Coupe du Monde 2026. La Fédération iranienne considère la décision américaine comme contraire aux lois et règlements sportifs internationaux, et réaffirme son intention de saisir la FIFA.