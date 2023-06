Le Barça ne veut pas lâcher Abde Ez cet été

La suite après cette publicité

Après s’être révélé la saison dernière du côté du FC Barcelone, Abde Ez a été prêté à Osasuna cette saison pour ne pas freiner sa progression. La direction barcelonaise voulait que son jeune joueur puisse acquérir de l’expérience et ainsi être prêt pour jouer au Barça dans un an. Prêté sans option d’achat, le Marocain a rapidement montré tout son potentiel dans sa nouvelle formation, enchaînant les titularisations. Après 34 matches cette saison, le natif de Beni Mellal a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives et a surtout gagné en régularité.

Son style percutant et spectaculaire a aussi rapidement fait parler en Espagne. Et après plusieurs grosses prestations, les journalistes ont commencé à sonder Xavi Hernandez sur un possible retour cet été. Le coach du Barça avait alors expliqué suivre avec attention les performances de son joueur du côté d’Osasuna. « Il profite au maximum de son prêt, il fait la différence et nous sommes très contents de lui. Au Barça, il faut des joueurs de ce niveau. Quand il reviendra, nous déciderons. Mais Abde peut être important pour nous » confiait-il en conférence de presse. Mais voilà, alors qu’il gagne de plus en plus en maturité, le doute existe quant à son rôle la saison prochaine.

Le club bloque un départ

De retour de son prêt, Abde Ez aura une forte concurrence en attaque la saison prochaine au Barça avec Raphinha, Ousmane Dembélé, Ferran Torres ou encore Ansu Fati (sans compter d’éventuelles recrues?). Celui qui s’apprête à disputer la CAN U23 avec le Maroc cet été sait pertinemment qu’il ne partira pas dans la peau d’un titulaire et que son temps de jeu sera nettement plus faible que cette saison. Pas l’idéal donc pour continuer de se développer alors que la CAN 2024 avec le Maroc arrive en janvier prochain. Dans ce sens, ses agents lui cherchent une porte de sortie et le Bayer Leverkusen en a d’ailleurs fait sa priorité devant. Le joueur préfère aussi avoir des garanties de temps de jeu.

Mais selon nos informations, le FC Barcelone est clair : il ne compte pas lâcher Abde Ez cet été. Les Blaugranas estiment que le joueur est prêt pour le haut niveau et surtout qu’il aura un rôle à jouer la saison prochaine. Xavi veut le garder et faire la pré-saison avec lui. Cette volonté du Barça réside aussi dans le fait que la venue de Yannick Ferreira Carrasco en attaque est encore très incertaine et que sans départ, le Barça ne pourra pas recruter. Abde Ez étant déjà au club, il est considéré comme une recrue à part entière quasiment. Seule une très grosse offre pousserait Barcelone à céder son joueur et cela n’est pour l’instant pas le cas. Une chose est sûre, le Barça compte bien sur le joueur de 21 ans la saison prochaine.