LdC : le groupe de Manchester United face aux Young Boys de Berne

À l'instar de nombreuses écuries européennes, Manchester United va retrouver le chemin de la Ligue des Champions, ce mardi à 18h45, pour une rencontre face aux Young Boys de Berne dans le cadre de la première journée des phases de poules. Pour ce match, Ole Gunnar Solskjaer a convoqué un groupe de 22 joueurs qui feront le déplacement en Suisse.

Victime d'un coup reçu en sélection lors de la trêve internationale, Edinson Cavani, déjà absent samedi lors de la victoire de Manchester United contre Newcastle (4-1), ne figure pas dans la liste des joueurs appelés : «il a eu une légère tension. Il sera, espérons-le, bientôt de retour. Il travaille dur pour revenir», a ainsi indiqué son entraîneur. Auteur d'un doublé pour son grand retour à Old Trafford en Premier League, Cristiano Ronaldo aura, à nouveau, l'occasion de briller sous ses nouvelles couleurs dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Le groupe complet de Manchester United : De Gea, Heaton, Kovar - Bailly, Dalot, Lindelof, Maguire, Shaw, Varane, Wan-Bissaka - Fernandes, Fred, Lingard, Mata, Matic, Pogba, Sancho, Van de Beek - Elanga, Greenwood, Martial, Ronaldo.

