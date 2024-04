Sérieux désaccord entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid

Lundi, plusieurs supporters du FC Barcelone ont pris pour cible Arda Güler sur les réseaux sociaux. En effet, ils se sont moqués du jeune Turc, qui a signé chez les Merengues pour organiser des barbecues avec ses coéquipiers plutôt que de jouer. Les fans blaugranas ont visiblement la dent dure contre le footballeur de 19 ans, qui a préféré dire non aux Culés pour rejoindre le rival madrilène durant le dernier mercato d’été. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’ancien de Fenerbahçe. Rapidement, il a rejoint l’infirmerie de la Casa Blanca, puisqu’il a enchaîné les pépins physiques entre juillet et novembre.

Il a ainsi raté 106 jours de compétitions et 22 rencontres toutes compétitions confondues selon le site spécialisé Transfermarkt. Ce qui n’est pas l’idéal pour un jeune homme qui découvre un nouveau club, un nouveau football et une nouvelle culture. Finalement, il a fallu attendre le 6 janvier pour le voir enfin à l’œuvre. C’était à l’occasion de la rencontre de Coupe du Roi face à Arandina. Depuis, il est apparu de temps en temps, lui qui a joué au total 7 matches sous le maillot du Real Madrid dont un seul en tant que titulaire (112 minutes jouées cette saison). En ce qui concerne ses statistiques, il a marqué un but.

Plusieurs membres du club ne comprennent pas Ancelotti

Difficile de faire beaucoup mieux pour le Turc, qui doit se contenter de miettes. D’autant qu’il n’a pas joué la moindre minute depuis le 16 mars et son entrée en jeu face à Osasuna. Entretemps, il a participé à deux matches avec la sélection turque. Mais en club, Carlo Ancelotti ne l’utilise pas. Ce que certains ne comprennent pas au club. Relevo explique qu’au sein de la Casa Blanca, le cas Güler fait débat. Il y a de la tension dans l’air. «Une partie du club ne comprend pas le manque d’opportunités», d’autant qu’il a montré des choses intéressantes lors de ses rares entrées en jeu, précise le média ibérique.

Parmi les soutiens du Turc, on retrouve Juni Calafat, le dénicheur de talents du Real Madrid. Ce dernier, qui croit beaucoup en Güler, ne comprend pas pourquoi le Mister l’utilise si peu. D’autres voix au sein de l’écurie madrilène se sont, elles aussi, levées et ne comprennent pas cette situation, ni la position du staff. Mais Ancelotti et ses équipes ont un plan pour la jeune recrue, qu’ils veulent intégrer en douceur tout en respectant la hiérarchie déjà en place. Il doit donc prendre son mal en patience, lui qui a donc des supporters au sein de la direction.

Arda Güler prend sur lui

L’un d’entre eux a confié à Relevo : «c’est un talent générationnel. Nous n’en avons aucun doute.» Pourtant, le principal intéressé peut douter. D’autant que les Merengues vont encore accueillir d’autres joueurs lors du mercato d’été et que la concurrence sera encore plus féroce. Un prêt pour s’aguerrir et engranger du temps de jeu n’est pas à exclure. Mais Güler, lui, veut continuer dans la capitale espagnole, où Carlo Ancelotti a promis qu’il aurait plus de temps de jeu prochainement. Le Mister a également évoqué le jeune homme, qui a visiblement traîné son spleen après la victoire lors du Clasico.

Relevo précise qu’il s’est tenu à l’écart dimanche quand l’équipe célébrait le succès face aux Blaugranas. Sûrement déçu de ne pas avoir pu participer au choc, le Turc, qui a déjà eu quelques gestes de frustration cette saison, doit faire avec et essayer de passer au-dessus. Ce qui n’est forcément pas facile pour un jeune de son âge, qui fait des efforts pour combattre sa timidité et essayer de s’intégrer au groupe madrilène. Ce fameux barbecue, organisé chez lui lundi avec des joueurs (Brahim, Valverde) et des membres du staff (physiothérapeutes) montre son envie d’être impliqué au Real Madrid sur comme en dehors des terrains.