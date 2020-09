Ligue des Champions : les pires et les meilleurs tirages possibles pour l'OM, Rennes et le PSG

Cette fois, les trois équipes françaises savent plus ou moins ce qui les attendent ce jeudi à Athènes à l’occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les tours préliminaires et barrages de la compétition ayant été tous joués, les quatre chapeaux sont donc enfin connus. Et sans surprise, nos représentants vont devoir batailler pour espérer se hisser jusqu’au dernier carré, comme l’ont fait l’OL et le PSG ce été. Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain a logiquement été placé directement dans le pot 1, en compagnie des autres champions nationaux et du vainqueur de la Ligue Europa, le Séville FC.

Pour les vice-champions d’Europe 2020, le tirage ne s’annonce pas aussi chaud que pour les Rennais et les Marseillais, mais attention. Comme chaque année, la majeure partie des équipes placées dans le chapeau 2 ont le même statut que celles du pot 1. Il va donc de soi qu’affirmer que Paris préfèrerait tomber sur le Shakhtar Donetsk, l’Ajax (ou le Borussia Dortmund) que sur le FC Barcelone, les deux Manchester (City et United) ou l’Atlético de Madrid. A noter que l’on pourrait assister au retour de Thiago Silva au Parc des Princes si le PSG tire Chelsea.

L'OM ou Rennes dans une poule de la mort ?

Dans le troisième chapeau, là encore, il y a quelques gros poissons tels que le RB Leipzig, l’Inter, la Lazio ou l’Atalanta. Au final, le tirage le plus dur serait Manchester City (ou FC Barcelone), Inter Milan et le Borussia Mönchengladbach. Mais s'il est plus chanceux, le PSG pourrait s'en tirer avec le Shakhtar Donetsk, Salzbourg et Ferencvaros (ou Midjylland).

Deuxième du classement de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique de Marseille fait son grand retour en Ligue des Champions. Et pour fêter ça, les Phocéens espèrent que les conditions sanitaires s’amélioreront pour que le public de l’Orange Vélodrome puisse en profiter pleinement. Car, à l'instar des Rennais, les hommes d'André Villas-Boas ont été placés dans le pot 4. Autant dire qu'il n'est pas impossible qu'une des deux équipes soit dans un groupe de la mort avec le Bayern Munich (ou le Real Madrid), Manchester City et l'Inter Milan. Mais un miracle peut toujours se produire avec un tirage : Zenit, Ajax (le Shakhtar ne peut être tiré dans la même poule qu'un club russe pour des raisons géopolitiques), Salzbourg (ou Olympiacos). Les dieux du foot seront-ils favorables aux trois représentants tricolores ? Réponse ce jeudi à partir de 18h.

- Chapeau 1 :

Bayern Munich (ALL)

Séville FC (ESP, vainqueur Ligue Europa)

Real Madrid (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA)

Liverpool (ANG)

Juventus (ITA)

Zenit (RUS)

Porto (POR)

- Chapeau 2 :

FC Barcelone (ESP)

Atlético de Madrid (ESP)

Manchester City (ANG)

Manchester United (ANG)

Chelsea (ANG)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Borussia Dortmund (ALL)

Ajax Amsterdam (HOL)

- Chapeau 3

Dynamo Kiev (UKR)

RB Leipzig (ALL)

Inter Milan (ITA)

Olympiacos (GRE)

Lazio (ITA)

Atalanta (ITA)

Krasnodar (RUS)

Salzbourg (AUT)

- Chapeau 4