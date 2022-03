Le Real Madrid retient son souffle pour Karim Benzema

La suite après cette publicité

Encore lui ! Hier soir, le Real Madrid s'est imposé 3 à 0 face à Majorque en clôture de la 28ème journée de Liga. Une rencontre où Karim Benzema a encore été décisif puisqu'il a délivré une passe décisive à destination de son compère Vinicius Jr avant d'enchaîner avec un doublé. Après un pénalty transformé à la 77e minute, le joueur formé à l'OL a conclu sa belle soirée avec un but de la tête (82e).

Un doublé qui lui permet de conforter sa place de meilleur buteur de la Liga 2021-22 avec 22 buts. KB9 est également le meilleur passeur du championnat espagnol puisqu'il totalise 11 assists. En plus de soigner ses statistiques hier soir, l'attaquant de 34 ans a battu un nouveau record, il est devenu le meilleur buteur français de l'histoire avec 413 buts inscrits. Il détrône un certain Thierry Henry (411).

Un record et une blessure

Un nouveau record donc pour Benzema, qui en avait battu d'autres mercredi dernier face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. En effet, il était devenu le premier joueur à inscrire au moins un but en C1 lors des dix-huit dernières années civiles. Son triplé face au PSG lui a aussi permis de devenir à 34 ans et 80 jours, le joueur le plus âgé à marquer trois buts dans un match de Champions League.

Tout va donc pour le mieux pour le joueur né en 87. Seule ombre au tableau, sa sortie sur blessure hier soir. Touché au mollet, il a quitté les siens à la 88ème minute. Après la rencontre, son entraîneur Carlo Ancelotti a donné de ses nouvelles en conférence de presse. «Karim a ressenti une gêne sur un saut. Il est sorti, maintenant, on doit voir s'il va pouvoir se remettre pour dimanche». Car dimanche, le Real Madrid reçoit le Barça.

Benzema inquiète

Un Clasico qu'espère jouer un Benzema en grande forme, il reste sur 8 buts lors des 5 derniers matches de son équipe. Mais sa blessure inquiète la presse ibérique avant le choc de dimanche. "Un Benzema record en danger avant le Clasico", titre AS qui explique : «un cataclysme ou une blessure. Cela semble compliqué pour que cela se produise, mais il est possible que le problème physique que Benzema a subi à Majorque ne lui permette pas de jouer contre le Barça dimanche prochain à Bernabéu».

Si Rodrygo et Mendy sont également incertains, l'absence de Benzema serait un véritable coup dur tant il marche sur l'eau cette saison avec 33 buts et 12 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues. Ce qui le place idéalement dans la course au prochain Ballon d'Or, d'autant que les critères d'attribution ont évolué. Une nouvelle performance XXL face au Barça lui permettrait d'avancer vers cet objectif. Encore faut-il jouer. Le Real Madrid retient son souffle alors que le joueur, qui a été un peu rassurant, va passer des examens médicaux.