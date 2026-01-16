OM : les annonces de Roberto De Zerbi sur la rumeur MU, le cas Hojbjerg et les recrues hivernales

Troisième du classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille sort de deux immenses déceptions : la défaite en championnat à domicile face à Nantes (0-2) et la perte du Trophée des Champions à 40 secondes près face au Paris Saint-Germain (2-2, 4 tab 1). Le déplacement de demain à Angers est donc plus qu’important pour Roberto De Zerbi et ses hommes s’ils veulent éviter les turbulences médiatiques. À ce sujet, De Zerbi en a profité pour répondre aux rumeurs sur son avenir. En Angleterre, son nom a été associé à Manchester United pour la saison prochaine et l’Italien a vu les rumeurs de départ repartir de plus belle après sa déclaration dans laquelle il affirmait qu’il partirait en cas de départ de Medhi Benatia.

Aujourd’hui, le coach sous contrat jusqu’en 2027 a tenu à rassurer les supporters marseillais. « Non, les critiques qu’il y a pu avoir, qu’il y aura ne me feront jamais changer d’avis sur mon travail ni l’envie que j’avais, que je veux et que j’aurai de rester dans ce club. Les critiques des radios, des anciens joueurs, les critiques pour faire du mal au club, les critiques de certains qui sont embêtés par le fait que je sois Italien, ça ne changera rien de ce que je pense de Marseille. Ce ne sont pas les critiques qui me feront fuir, c’est l’inverse », a-t-il confié en conférence de presse.

De Zerbi confirme pour Hojbjerg

Une fois son cas réglé, RDZ a logiquement été interrogé sur le mercato d’hiver. À Marseille, outre le dossier Abdelli, c’est l’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg qui fait beaucoup parler. Courtisé par la Juventus, le milieu danois a vu son agent démentir toute envie de plier bagage. Cet après-midi, De Zerbi a donc confirmé la tendance, avant d’évoquer brièvement le volet des arrivées.

« Pour Hojbjerg, il y a eu le démenti de son agent, qui est quelqu’un de sérieux comme Hojbjerg. Il n’a jamais été sur le départ dans ma tête, ni dans celle de Longoria et de Benatia. C’est un des leaders de notre équipe, un des joueurs qui m’est le plus fidèle. En ce qui concerne les renforts hivernaux, on verra. On parle toujours avec Benatia, on verra ce qu’on peut faire ». La porte est donc ouverte à de futures recrues et Himad Abdelli, pour lequel l’OM a mis 2 M€ sur la table, pourrait bien être l’une d’entre elles.