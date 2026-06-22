La sortie choquante et raciste de Rade Bogdanovic sur les joueurs noirs

Reconverti en consultant à la télévision serbe, l’ancien attaquant Rade Bogdanovic se retrouve au cœur d’une immense polémique après avoir tenu des propos racistes sur la chaîne de télévision publique serbe RTS. L’ancien international yougoslave (3 sélections, 2 buts) s’est, en effet, offert une sortie qui risque de faire jaser…

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« À ce niveau, être le dernier défenseur, manquer un ballon qui est immobile et se faire expulser… J’ai toujours dit que ces joueurs, et je ne suis pas raciste, mais les joueurs noirs n’ont pas la concentration pour tenir plus de 60 à 80 minutes », a indiqué Bogdanovic, interrogé sur l’exclusion de Nathan Ngoy, expulsé à la 66e minute lors de Belgique-Iran. Au lieu de retirer ses propos et de s’excuser, le consultant a maintenu sa version des faits : « si on voulait aller dans les détails, on pourrait. Ils font aussi des erreurs. Je ne généralise pas évidemment, mais la majorité manque de concentration et ensuite ce genre de situations se produit ».