La folle statistique de Zinedine Zidane rassure le Real Madrid, la soirée interdite du RC Strasbourg fait trembler la Ligue 1

La bonne étoile de Zinedine Zidane

En Espagne, la presse madrilène ne parle évidemment que du choc entre le Real et City ! «À l'abordage», s'écrie le journal AS ! Madrid se rend à Manchester avec le défi de surmonter le match perdu (2-1) à Bernabeu contre City. Le pouls est excellent sur les bancs : Zidane a soulevé trois fois la Ligue des champions alors que Guardiola n'en a que deux. Et c'est d'ailleurs la bonne étoile de l'entraîneur français qui est mis en avant car il n'a jamais perdu à ce stade de la compétition et chaque campagne européenne sous ses ordres a été couronnée de succès. Pour Marca, c'est «le défi des champions» ! Madrid est à la recherche d'un exploit et pour pimenter un peu plus les choses, il faudra faire sans le capitaine, Sergio Ramos suspendu pour cette rencontre. El Pais résume parfaitement ce choc tant attendu : «Une finale d'un autre monde».

Le Racing Club de Strasbourg en pleine tempête

En France, il y a une affaire qui commence à faire grand bruit dans le football français. Les Dernières Nouvelles d'Alsace rapporte une «soirée festive au Racing Club de Strasbourg». Avec neuf nouveaux cas de Covid-19 Coronavirus, le club est accusé de négligence par Montpellier contre lequel il a joué un match amical par la suite et qui voit des cas fleurir dans son effectif. Le quotidien régional estime que le Racing «tend le bâton pour se faire battre» car «lors de la préparation, une partie de l'équipe a prolongé sans autorisation une soirée festive dans un bar de Genève». Une affaire qui n'a pas fini de faire parler !

Maurizio Sarri au pied du mur

En Italie, là aussi le choc entre l'OL et la Juve est très attendu ! Pour Tuttosport, les Bianconeri ont «interdiction d'échouer». Cette rencontre face aux Lyonnais est «le match de l'année pour la Vieille Dame» même si Paulo Dybala devrait être sur le banc. Et c'est Maurizio Sarri qui est dans le viseur avec ce match couperet. Il a d'ailleurs confié qu'il ne serait pas jugé que sur ce match. Pas sûr que ses dirigeants l'entendent de cette oreille puisque pour le Quotidiano Sportivo : «Sarri a une nuit pour se sauver». Il risque sa place s'il est éliminé écrit le journal. La Gazzetta dello Sport va dans le même sens et estime pour sa part que «ce match est le plus délicat pour Sarri», il faudra donc «percer le mur» et, forcément, c'est Cristiano Ronaldo qui est attendu !