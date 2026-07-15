Coupe du Monde 2026 : l’IA donne son analyse du choc Angleterre-Argentine

L’intelligence artificielle du cabinet français d’AVISIA voit l’Argentine prendre une courte mais réelle option sur cette demi-finale face à l’Angleterre. Le modèle attribue 57 % de chances de qualification à l’Albiceleste contre 43 % aux Three Lions, un écart qui s’explique principalement par la maîtrise collective des champions du monde en titre. Supérieurs dans l’entrejeu grâce à leur qualité de distribution et de récupération, les Argentins semblent mieux armés pour imposer le rythme de la rencontre. À cela s’ajoute un avantage physique non négligeable : avec un indice de fraîcheur de 75 % contre 69 % pour l’Angleterre, l’Albiceleste apparaît mieux préparée pour supporter l’intensité d’un match qui pourrait se prolonger au-delà des 90 minutes.

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La prédiction repose également sur un facteur psychologique que l’IA juge déterminant. Championne du monde en titre, l’Argentine bénéficie d’une culture de la gagne et d’une sérénité dans les grands rendez-vous que l’Angleterre peine encore à égaler malgré la qualité de son effectif. Lionel Messi, crédité d’un indicateur global exceptionnel de 93, demeure le principal facteur de déséquilibre d’une sélection capable de se transcender dans les moments décisifs. Les Anglais conservent néanmoins des arguments majeurs avec Harry Kane, Bukayo Saka et une profondeur offensive capable de punir la moindre erreur. Fait remarquable, AVISIA, qui collabore régulière chez Foot Mercato, estime que les deux nations sont parfaitement à égalité en cas de séance de tirs au but (73 contre 73), preuve supplémentaire que cette affiche historique pourrait se jouer sur des détails malgré un léger avantage accordé à l’Albiceleste.