Nice : Puel ne veut pas être alarmiste avant le retour contre Saint-Étienne

Après un très triste score vierge contre l’ASSE en barrage aller de la Ligue 1/Ligue 2, Claude Puel a conscience que la prestation de son équipe reste insuffisante. «Peut-être, dans certaines situations. J’ai trouvé qu’on avait bien entamé notre match, avec de l’impact. Ce n’était pas trop mal au niveau du jeu. Puis, la blessure d’Hicham nous a fait tomber sur un manque de rythme à travers la passe, avec pas assez d’intensité, pas assez de justesse. Globalement, on a été solide sur un aspect défensif, mais il faudra faire beaucoup mieux avec le ballon avec, comme je le disais, beaucoup d’aspects techniques et de justesse à mettre dans nos ingrédients».

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Il a poursuivi. «Je ne sais pas si c’est un avantage. Je pense que, simplement, ça laisse des opportunités d’y croire aux deux équipes. On va jouer à domicile sans nos supporters. On ne les avait pas ici à Saint-Étienne, dans un stade tout acquis à la cause des Stéphanois. Il faut que la force et l’esprit sortent de notre groupe. On doit être solide, pas que sur l’aspect défensif, mais aussi dans nos têtes, tous ensemble, pour aller chercher le maintien. Il faudra en faire plus, comme je le disais, être plus juste avec le ballon pour faire mal à cette équipe stéphanoise».