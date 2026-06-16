Coupe du Monde 2026 : les Diables Rouges se font déjà dézinguer en Belgique !

Difficile de considérer la Belgique comme un favori pour cette Coupe du Monde. Après avoir connu une grande génération dorée, les Belges ont toujours un vivier qualitatif mais semble être moins armés que d’autres adversaires. Ce lundi pourtant, l’entrée en lice de la Belgique dans cette Coupe du Monde 2026 a provoqué un immense vent de colère et de frustration chez nos voisins d’outre-Quiévrain. Opposés à l’Égypte ce lundi, les Diables Rouges ont rendu une copie particulièrement pâle, concédant l’ouverture du score par Ashour avant de courir après le score et d’arracher un match nul miraculeux (1-1) en fin de match grâce à un but contre son camp provoqué par Romelu Lukaku. Un match raté qui a provoqué l’ire de tout un pays, remonté contre la prestation de ses joueurs.

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«Les Diables se sont comportés comme des agneaux»

Si le thermomètre affichait des températures étouffantes, l’excuse climatique a rapidement été balayée par les éditorialistes locaux. Ludo Vandewalle, le rédacteur en chef du Nieuwsblad, a d’ailleurs fustigé la prestation globale des hommes de Rudi Garcia : «était-ce la chaleur ? Non, car après quelques changements, les Diables ont commencé à mieux jouer dans la dernière demi-heure. Le même onze de départ ne sera certainement pas aligné contre l’Iran. Il faut plus d’intensité. Le fait que les Égyptiens aient pris l’avantage n’a évidemment pas aidé. Mais les Diables n’ont pas réussi à bien jouer pendant trop longtemps, se comportant comme des agneaux.»

Au tableau des déceptions, Amadou Onana a concentré la majorité des critiques après avoir écopé d’un terrible 3/10 dans la presse belge et d’un 3,5 sur notre site. Le milieu de terrain a coulé, plombant le collectif par un déchet technique permanent et des transmissions lentes qui ont annihilé le jeu belge avant sa sortie logique. Les cadres offensifs comme Leandro Trossard ou Charles De Ketelaere ont également déçu par leur manque d’impact. À l’inverse, Brandon Mechele a été solide et plébiscité lors de cette rencontre, s’imposant comme le meilleur Belge sur la pelouse et passant même tout près d’inscrire le but de la victoire. Derrière lui, Thibaut Courtois a une nouvelle fois sauvé les meubles. Impérial et irréprochable sur le but égyptien, le portier du Real Madrid a sorti trois arrêts de grande classe pour éviter que le score ne bascule à 0-2 et maintenir les siens en vie.

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La Belgique n’a pas répondu physiquement, Jérémy Doku inquète

Au-delà des individualités, c’est l’incapacité de la Belgique à répondre au défi physique et à la dureté des Pharaons qui a choqué les observateurs. Trop tendres, bousculés dans l’engagement, les Diables ont traversé la première période comme des fantômes face à l’agressivité adverse. Un constat lucide partagé après le coup de sifflet final par le défenseur Timothy Castagne au micro de la RTBF et de Sporza : «nous avons commencé la première période en n’étant pas assez bons dans les duels et avec trop de déchets techniques. Peut-être que nous étions nerveux. Nous n’avons pas gagné 50 % des duels, ce n’est pas normal. Cela a été mieux en deuxième période, mais il faut laisser à l’Égypte que c’est une bonne équipe.»

Parmi les joueurs attendus au tournant, Jérémy Doku a soufflé le chaud et le froid. Aligné sur l’aile puis repositionné en pointe après la pause, le joueur de Manchester City a alterné le bon et le moins bon, manquant cruellement de tranchant dans la zone de vérité avant d’être remplacé. Un coup de mou physique qui a interpellé les supporters, mais qui s’explique en réalité par des soucis de santé en coulisses. Le sélectionneur Rudi Garcia a tenu à faire le point sur Doku et ses problèmes de santé en conférence de presse : «Jérémy n’était pas en capacité d’aller au bout du match. Il est encore ennuyé par ses problèmes de respiration. Ça va déjà mieux mais c’était mieux de le sortir et d’économiser son énergie. Il faut qu’il récupère et heureusement, on a du temps pour ça.»

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Malgré la colère légitime des supporters face à ce départ manqué, la dernière demi-heure a laissé entrevoir des motifs d’espoir pour la suite de la compétition. Les entrées combinées de Maxime De Cuyper et de Nicolas Raskin, ce dernier ayant apporté le panache et le volume de jeu qui manquaient cruellement à Onana, ont transfiguré le visage de la Belgique. Mais c’est surtout le retour de Romelu Lukaku qui a changé la donne. Dès son entrée en jeu, le colosse a pesé sur la défense égyptienne au point de pousser son vis-à-vis au contre-son-camp pour l’égalisation, redonnant une efficacité essentielle à l’équipe. Alors que le choc face à l’Iran profile déjà à l’horizon, Rudi Garcia sait que la victoire est obligatoire pour éviter une terrible désillusion. L’ancien coach de l’OM et l’OL, pour l’instant épargné par les critiques, devra faire les bons choix dans son onze.