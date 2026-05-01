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Ligue 1

PSG : Luis Enrique évasif sur la présence de Safonov face à Lorient

Par Matthieu Margueritte
1 min.
PSG Lorient
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À la veille de recevoir Lorient, Luis Enrique proposera sûrement une équipe du PSG remodelée. Mais une question se pose : avec la blessure de Lucas Chevalier, le coach espagnol prendra-t-il le risque d’aligner Matvey Safonov ou s’évitera-t-il toute mauvaise surprise pour la demi-finale retour de C1 à Munich ? Comme à son habitude, Luis Enrique a botté en touche.

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« Il faut attendre demain. On arrive aux derniers moments de la saison je ne vais donner aucune info à Lorient ni au Bayern. Toutes les options que vous avez dites sont possibles. Ce n’est pas facile, c’est comme le Tetris, il faut gagner les trois points et récupérer les joueurs pour jouer le match le plus important de la saison à Munich mercredi », a-t-il confié.

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