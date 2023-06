Mercato Napoli : les nombreuses pistes estivales de Rudi Garcia

La suite après cette publicité

Une page se tourne au Napoli. Champion d’Italie en titre après une saison exceptionnelle, le club présidé par Aurelio De Laurentiis s’apprête à vivre un été pour le moins agité. Si Victor Osimhen est régulièrement annoncé dans le viseur de différents cadors européens et que Kim Min-jae devrait prochainement s’engager avec le Bayern Munich, les hautes sphères napolitaines s’activent pour conserver leur suprématie à l’échelle nationale. Après le départ de Luciano Spalletti, les Partenopei ont ainsi décidé de miser sur Rudi Garcia (59 ans) pour leur nouvelle ère.

L’après Kim Min-jae à gérer !

Fraîchement nommé sur le banc du club italien, l’ancien technicien de l’OM et de l’OL a ainsi ciblé ses premiers besoins pour le mercato. «On va voir qui est certain de rester, qui peut partir. Je suis dans le football depuis longtemps, je sais qu’un joueur peut être vendu en cas d’offre qui ne se refuse pas. Si l’équipe est similaire à celle de l’année dernière, je ne changerai pas grand-chose. Mais je vais aussi apporter ma touche», avait-il notamment lâché, en ce sens, le coach de 59 ans lors de sa première conférence de presse.

Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport consacre d’ailleurs une large page au nouveau projet napolitain. Dans les buts, rien ne devrait réellement bouger. Dans cette optique, Alex Meret aura logiquement les faveurs de son nouveau coach malgré le retour de prêt de Nikita Contini, prêté en Serie B la saison passée. En revanche, les premiers mouvements devraient avoir lieu pour la défense des Partenopei. Si Mathías Olivera et Mario Rui candidatent au poste d’arrière gauche et que Giovanni Di Lorenzo conserve une place de choix dans le couloir droit, Rudi Garcia va devoir trouver un compagnon à Amir Rrahmani en charnière centrale. Et pour cause.

Avec l’arrivée de Kim Min-jae au Bayern Munich - l’officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures - l’ancien coach des Dogues est en passe de perdre le taulier de la défense napolitaine. Dans cette optique, le Napoli serait intéressé à l’idée de recruter Kevin Danso, actuellement sous les couleurs du RC Lens. Pour autant, comme nous vous le révélions ces dernières semaines, les Sang et Or, qui vont retrouver la Ligue des Champions, ne perdent pas espoir de le conserver non plus et négocient actuellement une prolongation. En cas d’échec dans ce dossier, les Partenopei pourraient se rebattre sur une autre piste.

L’entrejeu, l’autre défi de Rudi Garcia !

Son nom ? Robin Le Normand. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2026 avec la Real Sociedad, le défenseur central breton plaît particulièrement à la direction italienne. Mais là encore, l’opération s’annonce compliquée pour celui qui dispose d’une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros. Récemment appelé par Luis de la Fuente pour disputer le Final Four de la Ligue des Nations avec la Roja, l’international espagnol est un cadre des Txuri-urdinak. A noter, par ailleurs, que la Real, forte de finances saines, n’est pas obligée de vendre, à l’heure où le Napoli tente de faire baisser les enchères.

Outre le chantier de la défense, Rudi Garcia va également devoir prospecter pour son entrejeu. Alors que Diego Demme est annoncé sur le départ, que Karim Zedadka arrive à la fin de son contrat et que Tanguy Ndombélé est sur le point de faire son retour à Tottenham, le Napoli s’active en coulisses pour son milieu de terrain. Dans cette optique, le nom de Maxime Lopez, ancien protégé de Garcia à l’OM et actuellement à Sassuolo, a été avancé. Une piste parmi tant d’autres. Depuis, la presse européenne relaie de nombreuses cibles pour le prochain milieu de la formation italienne.

Passé par l’OL de 2015 à 2020 et désormais au Hertha Berlin, relégué en deuxième division allemande, Lucas Tousard est ainsi visé. Si les discussions entre les différentes parties avancent bien pour le milieu de 26 ans, le club italien active également d’autres profils. Dans ce sens, Rodri Sanchez aurait tapé dans l’œil du Napoli. Actuellement avec l’Espagne pour l’Euro U21, le protégé du Real Betis Balompié (39 matches, 2 buts et 7 offrandes) impressionne et pourrait donc voguer vers de nouveaux horizons cet été. Méfiance toutefois car le joueur de 23 ans dispose d’une clause libératoire de 40 millions d’euros et nul doute que ses performances actuelles permettront aux Verdiblancos de réclamer cette somme pour laisser partir leur pépite.

Qui pour accompagner Kvaratskhelia ?

Toujours pour l’entrejeu, le Corriere dello Sport précise que le Napoli garderait également un œil sur Teun Koopmeiners, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’Atalanta Bergame, Lazar Samardžić, jeune milieu offensif de l’Udinese, ou encore Gabri Veiga, actuellement au Celta Vigo et convoité par les plus grandes écuries européennes. Sous pression et en difficulté sur de nombreux dossiers, le Napoli se retrouve également au pied du mur pour son secteur offensif. À l’heure où Victor Osimhen voit son avenir incertain - malgré une volonté affichée par Aurelio De Laurentiis de le prolonger - et que Hirving Lozano pourrait lui aussi quitter le sud de l’Italie, la cellule de recrutement napolitaine est forcée de réagir. Dans cette optique, la presse italienne annonce plusieurs pistes pour la future attaque des champions d’Italie en titre.

Pour accompagner le phénomène Khvicha Kvaratskhelia, toujours au club et plutôt éloigné des rumeurs pour l’heure, le Napoli penserait notamment à Rasmus Hojlund, également annoncé dans le viseur de la Juventus. Outre la piste menant au buteur danois, les Partenopei restent également à l’affût de deux autres profils. D’une part Adama Traoré, en fin de contrat du côté de Wolverhampton et suivi depuis plusieurs mois. A noter toutefois que l’ailier droit des Wolves donnerait sa préférence à l’AC Milan. Enfin, le Napoli ne serait pas contre l’idée de revenir aux affaires avec Lille. Après avoir enrôlé Osimhen, la direction napolitaine apprécierait Edon Zhegrova, auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues avec les Dogues la saison dernière. En définitive, le Napoli avance sur de nombreuses pistes, les échanges se multiplient mais tout reste à faire. Oui, Rudi Garcia a encore du pain sur la planche…