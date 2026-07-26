Mercato : le FC Barcelone a pris sa décision finale avec Aymeric Laporte

Les champions du monde 2026 espagnols mettent le feu au mercato. Le dossier Rodri déchaîne les passions, avec le Real Madrid, le PSG et même le FC Barcelone qui seraient sur le coup, même si, dans ce dossier, ce sont désormais les Parisiens qui seraient les mieux positionnés. Tout comme ils ont de sérieuses options de recruter Ferran Torres, aussi en fin de contrat en 2027 et dans le flou au FC Barcelone.

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L’un des grands artisans du sacre mondial de l’Espagne aux côtés de Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, avait aussi fait la une des journaux ces derniers jours. Le défenseur central de l’Athletic Club aurait ainsi proposé ses services au FC Barcelone durant la compétition. Et les Catalans étaient intéressés, du moins selon les premières informations parues en Espagne.

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Le Barça ne partira pas à la guerre pour Laporte

Mais ce dimanche, c’est douche froide. Malgré son expérience et son excellent niveau affiché avec la Roja, son arrivée au Barça est toutefois loin d’être acquise selon Mundo Deportivo. En effet, la direction catalane ne souhaite pas entrer dans un nouveau bras de fer avec l’Athletic Club, notamment après les tensions liées au dossier Nico Williams l’été dernier.

Sous contrat jusqu’en 2028, Laporte ne disposerait en plus pas de clause libératoire, contrairement à ce qui avait été annoncé, ce qui obligerait le Barça à négocier directement avec le club basque. Avec déjà plusieurs solutions en défense centrale et aucune urgence à renforcer ce secteur sauf en cas de départ, Hansi Flick ne pousse pas pour une arrivée. Une situation qui réduit fortement les chances de voir le défenseur de 32 ans rejoindre le Camp Nou cet été.