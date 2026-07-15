Coupe du Monde 2026 : Christophe Dugarry détruit les Bleus et Didier Deschamps

Christophe Dugarry n’a jamais été un fervent supporter de Didier Deschamps. Même s’il avait salué le parcours et le visage affiché par les Bleus jusqu’ici dans ce Mondial, le naturel est revenu au galop. Dans l’émission Rothen s’enflamme, le champion du monde 98 a cartonné les Français, «s’estimant arnaqué, floué, et embobiné». Pour Dugarry, le contenu est plus préoccupant que le résultat en lui-même : «ce n’est pas une défaite, ce n’est pas une élimination, c’est une humiliation. On savait qu’on pouvait perdre contre l’Espagne, pas de soucis avec ça, mais pas de cette façon».

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«Je me souviens de certaines déclarations : "on n’y va pas pour gagner", "on y va pour les massacrer", "on ne joue pas très bien mais on est sûrs de nos forces", "on a confiance en nous et en notre potentiel", "on est prêt pour aller au bout", "on est en mission"… Bah oui, la mission était magnifique… toutes ces déclarations des uns et des autres et à la fin ça accouche d’un match catastrophique. Ça m’a fait penser aux 80 minutes qu’on a jouées contre l’Argentine en 2022.» Didier Deschamps en a aussi pris pour son grade : «ça fait 14 ans qu’on sait que cette équipe brille par ses individualités et que son jeu collectif est limité, ça fait 14 ans qu’on est plusieurs à se plaindre du jeu. On se fait chier, on s’emmerde et on nous dit : "oui mais tais-toi, avec Deschamps, on sait qu’on ne joue pas bien, mais au moins, on gagne". Mais on gagne que dalle, tu as gagné une compétition sur six, tout ça, ça a été du bluff. »